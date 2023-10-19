Стали известны победители калужского этапа конкурса «Флагманы образования»

В Калужской области выбрали победителей регионального этапа конкурса «Флагманы образования», сообщили 19 октября в министерстве образования и науки.

В финале конкурса в Москве наш регион представят учитель физики школы №15 Калуги Юлия Андреева, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы №45 Калуги Наталия Никулина и директор школы №1 Калуги Ирина Трошкина.

- Благодарю коллег за участие в конкурсе. Это очень важно для нас, потому что Калужская область всегда старается поддерживать федеральные кадровые проекты, - прокомментировал министр Александр Аникеев.