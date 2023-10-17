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Лучшие калужские педагоги стали участниками конкурса «Флагманы образования»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.10.2023 16:25 0 123
Лучшие калужские педагоги стали участниками конкурса «Флагманы образования»

Лекторий калужского Центра непрерывного повышения педагогического мастерства принял региональный полуфинал конкурса «Флагманы образования». Об этом во вторник, 17 октября, сообщил министр образования и науки Александр Аникеев.

Лучшие педагоги и управленцы Калужской области будут бороться за выход в финал, который пройдет в Москве. Всего в полуфинале участвуют 30 человек. 

- Это самые разные представители системы образования: ветераны и молодые педагоги, учителя и директора, обладатели наград и те, кто делает самые первые шаги в своей конкурсной истории, - рассказал Аникеев. - Участвуют два педагога из 14-й школы Калуги, где я в начале 2000-х был директором, есть участники из Кировского района, выходившие в финал в прошлом году. Учитель физики из 15-й школы Юлия Андреева не пропускает практически ни одного профессионального конкурса. Это важный ресурс роста в профессии.

Медиасопровождением конкурса занимается известный учитель-блогер Галина Баранова.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.10.2023 16:25 0 123
Тэги: калужская область
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