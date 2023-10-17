Лучшие калужские педагоги стали участниками конкурса «Флагманы образования»

Лекторий калужского Центра непрерывного повышения педагогического мастерства принял региональный полуфинал конкурса «Флагманы образования». Об этом во вторник, 17 октября, сообщил министр образования и науки Александр Аникеев.

Лучшие педагоги и управленцы Калужской области будут бороться за выход в финал, который пройдет в Москве. Всего в полуфинале участвуют 30 человек.

- Это самые разные представители системы образования: ветераны и молодые педагоги, учителя и директора, обладатели наград и те, кто делает самые первые шаги в своей конкурсной истории, - рассказал Аникеев. - Участвуют два педагога из 14-й школы Калуги, где я в начале 2000-х был директором, есть участники из Кировского района, выходившие в финал в прошлом году. Учитель физики из 15-й школы Юлия Андреева не пропускает практически ни одного профессионального конкурса. Это важный ресурс роста в профессии.

Медиасопровождением конкурса занимается известный учитель-блогер Галина Баранова.