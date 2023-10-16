В колледжах «Профессионалитета» пройдет Единый день открытых дверей

В субботу, 21 октября, в России в 79 субъектах пройдет Единый день открытых дверей в кластерах федерального проекта «Профессионалитет». Об этом сообщили в министерстве образования и науки Калужской области.

Колледжи и техникумы, обучающие студентов по 24 приоритетным отраслям экономики, откроют свои двери для более чем 33 тысяч школьников, их родителей и учителей.

Как напомнили в министерстве, федеральный проект «Профессионалитет» нацелен на создание в системе среднего профессионального образования принципиально новой модели подготовки квалифицированных кадров в соответствии с актуальными потребностями региональной экономики.