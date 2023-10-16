Губернатор Калужской области поручил открыть школу в Лопатино к 1 марта

Строительство школы в селе Лопатино Тарусского района в понедельник, 16 октября, обсуждали на заседании правительства Калужской области.

- Сроки открытия сдвигаются не первый раз, - прокомментировал губернатор Владислав Шапша. - Предыдущий подрядчик не справился с задачей, был отстранен. Новый исполнитель заявляет о наличии ресурсов, чтобы закончить проект. На данный момент строители работают на объекте. Задача - открыть школу к 1 марта следующего года.

Губернатор заявил, что персональная ответственность за выполнение задачи возложена на главу района Михаила Голубева, министра образования Александра Аникеева и замгубернатора Ольгу Иванову.