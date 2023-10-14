В Калужской области школьный автобус отказывается возить ребенка в детский сад

Жительница Хвастовичского района 13 октября пожаловалась, что на школьном автобусе нельзя отправить ребенка в детский сад.

- Садик находится в другой деревне, 7 километров где-то от нас, машина не всегда есть, ребенку 3 года, в садик ходить надо ребенку, автобус ходит школьный в деревенскую школу все равно, сопровождающий есть в автобусе, почему ребенок лишается дошкольного образования? – задается вопросом женщина. - Если кресло нужно, можем приобрести.

В министерстве образования и науки Калужской области ответили, что это не предусмотрено законодательством.

- Школьный автобус не подвозит воспитанников детских садов, потому что это не предусмотрено федеральным законодательством, которое касается организации перевозок детей, - говорится в комментарии чиновников. - В Калужской области есть подобный проект в Спас-Деменском районе, но, к сожалению, правоохранительные органы не поддерживают распространение такого формата подвоза, потому что требуется не просто специальное кресло, а специальный транспорт, который в нашей стране пока не производится в массовом порядке. Необходимо также индивидуальное сопровождение детей родителями. Одного сопровождающего педагога недостаточно. В таких случаях мы просим руководство районов искать муниципальный транспорт или переводить воспитанников в сады, которые располагаются ближе к дому.