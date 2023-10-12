В Ферзиковском районе заканчивается строительство детского сада

Строительство детского сада на 160 мест завершается в селе Воскресенском Ферзиковского района. Об этом сообщил 11 октября министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев.

- Очень хорошее здание, фасад которого напоминает настоящий дворец, - прокомментировал министр.

По его словам, принять детей садик сможет в 2024 году.