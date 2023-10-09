В Калуге открыли фотовыставку в честь молодых учителей

В Калуге открылась фотовыставка портретов молодых учителей, работающих в школах региона.

Снимки разместили в торговом центре на улице Кирова, 1. Об этом рассказал министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев.

Напомним, калужские педагоги этой осенью добились успехов на всероссийском уровне. Директор школы № 25 Калуги Алексей Мокрушин стал победителем конкурса «Директор года 2023». Учитель русского языка и литературы из 13 школы Калуги Яна Степанова вышла в финал конкурса «Учитель года России». А преподаватели Вероника Божинова, Евгений Добринский и Дарья Холмогорова из строительного техникума выиграли «золото» первого национального чемпионата высоких технологий в направлении «Технологии развития городов и территорий».