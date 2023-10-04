Алексей Мокрушин из Калуги выиграл конкурс «Директор года России 2023»

Директор школы №25 Калуги Алексей Мокрушин выиграл конкурс «Директор года России 2023». Итоги стали известны в среду, 4 октября.

- Только что произошло выдающееся событие в истории калужского образования! – прокомментировал известие о победе калужанина министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев. - Поздравляю Алексея Николаевича с историческим достижением!

В своей речи на церемонии награждения Алексей Мокрушин поблагодарил родителей, друзей и свою школу.

- Без вас мне бы не о чем было здесь рассказывать, – приводит его слова «Учительская газета».