VIP-поздравления жителей Калуги и Калужской области с Днем учителя

Губернатор Владислав ШАПША

Дорогие учителя, преподаватели, ветераны педагогической отрасли!

В Год педагога и наставника сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником.

Эмблемой этого Года был избран пеликан — ​символ милосердия, самопожертвования и родительской любви.

И каждый из нас искренне признателен вам за самоотверженный труд, мудрость и доброту.

Во всех наших открытиях и достижениях — ​огромная доля вашего таланта, любви и бесконечного терпения. Вы учите думать, осмыслять историю и слышать современность, помогаете раскрыть таланты и поверить в свою мечту, воспитываете достойных граждан нашей страны.

Дорогие учителя, спасибо вам за бесценный, подвижнический труд и верность выбранному делу.

Будьте здоровы, счастливы, и пусть удача будет верным спутником на вашем профессиональном пути!

Сенатор Анатолий АРТАМОНОВ

Уважаемые учителя, преподаватели, ветераны педагогического труда!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Убежден, что учитель – это призвание, высокая миссия: от педагогического мастерства, таланта, душевной щедрости преподавателя зависит становление и успех подрастающего поколения. Вы не только открываете детям мир знаний, но и учите их быть самостоятельными, нести ответственность за свои поступки, уважать старших, любить малую и большую Родину.

У нас в Калужской области работают творческие, инициативные, влюбленные в свое дело учителя. Благодаря вашим стараниям, целеустремленности ученики получают качественное образование, развивают свои таланты и способности.

Особые слова признательности – ветеранам педагогического труда, которые внесли огромный вклад в дело воспитания и образования нескольких поколений юных калужан, а также – передали свой бесценный опыт молодым представителям этой благородной профессии.

Дорогие учителя! Низкий поклон за ваш подвижнический труд, мудрость, терпение, энтузиазм, беззаветную любовь к детям.

Желаю Вам доброго здоровья, благополучия, мира, благодарных учеников и гордости за них.

Председатель Законодательного собрания Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ

Дорогие учителя!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы делаете огромное, важное дело — ​учите и воспитываете наших детей, помогаете им стать достойными людьми.

Вы создаёте будущее нашего региона и всей страны.

В Калужской области делается всё возможное, чтобы вы работали в комфортных условиях, чтобы для ребят учёба была увлекательной и интересной.

Капитально ремонтируются существующие и строятся новые школы, закупается новейшее оборудование, создаются площадки для занятий наукой, спортом и творчеством.

Однако атмосферу уюта, добра, тепла и заботы создаёте именно вы. И у вас это прекрасно получается.

Спасибо за нелёгкий труд, терпение и любовь к детям!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, вдохновения и дальнейших успехов в работе!

Глава городского самоуправления города Калуги Юрий МОИСЕЕВ

Уважаемые педагоги! Работники и ветераны системы образования!

От имени депутатов городской Думы города Калуги искренне поздравляю вас с Днём учителя!

Ваша профессия является одной из самых нужных, важных и почётных. Вы даёте детям прочные знания и твёрдые нравственные ориентиры, именно вы растите образованную, духовно развитую молодёжь, которая завтра будет определять судьбу нашего города, региона, всей России.

Вы учите детей доброте и справедливости, способности творчески мыслить и принимать самостоятельные решения, не сдаваться перед трудностями и верить в себя. В этом уникальность и ответственность вашей профессии.

Спасибо вам, дорогие учителя, за верность высокому педагогическому призванию, за ваше терпение, мудрость, искреннюю любовь к детям!

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, семейного тепла, оптимизма и благополучия!

Городской голова города Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ

Дорогие учителя!

Уважаемые работники сферы образования, ветераны педагогического труда!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — ​Днём учителя!

Всю жизнь мы с теплотой и благодарностью вспоминаем своих учителей — ​внимательных и строгих, которые делились с нами своими знаниями и жизненной мудростью, воспитали нас мыслящими, творческими и успешными личностями.

Педагоги Калуги заслуживают самой высокой оценки. В коллективах калужских школ многолетний опыт учителей со стажем успешно сочетается с новаторством и предприимчивостью их молодых коллег. Благодаря созданной вами атмосфере дети добиваются немалых успехов. Их удачи — ​это результат ваших трудов.

Спасибо вам, уважаемые преподаватели, за нелёгкий каждодневный труд, неравнодушие и доброту ваших сердец! Здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким!