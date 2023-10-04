В школах Калужской области опять начнут проверять температуру у детей

В Калужской области на входах в школах опять начнут проверять температуру у детей. Пока такие меры вводятся только в учебных заведениях Малоярославецкого района, сообщил глава местной администрации Вячеслав Парфенов.

- Рекомендовал и этой осенью не дожидаться массовых заболеваний и с текущей недели организовать входной контроль, измерение температуры у детей на входе, а родителям постараться не проходить в учебные классы и группы без острой на то необходимости, - заявил чиновник.

По его словам, сейчас в районе ходит на занятия 92% школьников. Удаленное обучение вводится при 80% и ниже.