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В Калуге презентовали учебник «История Калужского края»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.10.2023 14:54 0 295
В Калуге презентовали учебник «История Калужского края»

Первую часть учебного пособия «История Калужского края» презентовали во вторник, 3 октября, в Калуге.

Авторы учебника - учитель истории Лицея №9 имени К.Э. Циолковского Наталья Колобаева, историк-краевед Юрий Холопов, преподаватели Института истории и права КГУ, сотрудники архивов и музеев, а также методисты Калужского государственного института развития образования, сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.

Министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев на презентации рассказал об огромной значимости этого учебного пособия. 

Учебник предназначен для 9-11 классов. Его можно будет использовать на уроках истории, классных часах, занятиях «Разговоры о важном» и внеурочных мероприятиях. 

Учебник разбит на пять глав: Калужская земля до начала XIII века и в XIII-XVII веках, Калужский край в конце XVII-XVIII веков, Калужская губерния до Великих реформ Александра II (1800-1861) и в пореформенную эпоху (1861-1900). 

Вторую часть учебного пособия о XX веке собираются издать к следующему учебному году.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.10.2023 14:54 0 295
Тэги: калужская область
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