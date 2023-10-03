В Калуге презентовали учебник «История Калужского края»

Первую часть учебного пособия «История Калужского края» презентовали во вторник, 3 октября, в Калуге.

Авторы учебника - учитель истории Лицея №9 имени К.Э. Циолковского Наталья Колобаева, историк-краевед Юрий Холопов, преподаватели Института истории и права КГУ, сотрудники архивов и музеев, а также методисты Калужского государственного института развития образования, сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.

Министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев на презентации рассказал об огромной значимости этого учебного пособия.

Учебник предназначен для 9-11 классов. Его можно будет использовать на уроках истории, классных часах, занятиях «Разговоры о важном» и внеурочных мероприятиях.

Учебник разбит на пять глав: Калужская земля до начала XIII века и в XIII-XVII веках, Калужский край в конце XVII-XVIII веков, Калужская губерния до Великих реформ Александра II (1800-1861) и в пореформенную эпоху (1861-1900).

Вторую часть учебного пособия о XX веке собираются издать к следующему учебному году.