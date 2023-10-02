Четвертый Центр для общения пенсионеров открыли в Калужской области

В Козельске на улице Большой Советской, 47а открылся четвертый в регионе Центр для общения пенсионеров. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Павел Коновалов.

– Открытие Центра – это важный шаг в направлении улучшения качества жизни пожилых граждан и создания комфортных условий для их общения и самореализации, – заявил он.

Центр в Козельске будет работать в понедельник-четверг с 14:00 до 17:00, в пятницу – с 14:00 до 15:45.