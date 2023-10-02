В Калуге презентовали сборник эссе «Слово о наставнике»

В понедельник, 2 октября, в Доме Правительства области Калужской области презентовали сборник рассказов и эссе «Слово о наставнике». Мероприятие прошло в рамках Большой учительской недели.

Авторы этой книги - педагоги образовательных организаций региона. Они поделились воспоминаниями о своих учителях, об их роли в выборе профессионального пути, становлении в профессии.

Министр образования и науки региона Александр Аникеев рассказал, что этот сборник может положить начало созданию целой антологии о калужских педагогах-наставниках.