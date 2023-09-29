Педагог из Калуги попала в финал конкурса «Учитель года России 2023»

В финал конкурса «Учитель года России 2023» от Калужской области попала учитель русского языка и литературы школы №13 Калуги Яна Эдуардовна Степанова. Об этом в пятницу сообщили в региональном министерстве образования и науки.

Поддержать калужского педагога можно в онлайн-голосовании. Его в социальной сети «ВКонтакте» запустило федеральное Минпросвещения.

Онлайн-голосование продлится до 3 октября.