В Калуге перенесли открытие детского сада «Весна»

Ранее мы сообщали о новом детском саде «Весна» на Правом берегу на улице Заречной, 72А в Калуге. Его открытие должно было состоятся 1 сентября, однако в среду, 27 сентября, местные жители сообщили, что «Весна» все еще не работает.



Мы обратились за комментариями к помощнику министра образования и науки Калужской области Михаилу Морозову.



- Сейчас идет заключительный этап открытия сада, - отметил Морозов. - Точной даты нет, но прогнозируем, что его удастся открыть до конца этого или в начале следующего года.

Софья Фирсова Опубликовано: 27.09.2023 10:26 263