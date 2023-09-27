Губернатор Калужской области поздравил воспитателей с профессиональным праздником

В среду, 27 сентября, воспитатели детских садов праздную свой профессиональный праздник. Поздравление им опубликовал утром губернатор Владислав Шапша.

- Искренне поздравляю с праздником! – заявил глава региона. - Ваш нелегкий, но очень важный труд помогает юным калужанам открывать мир, понимать, как важна дружба, доброта, не бояться идти вперед. Спасибо за заботу о детях, теплоту и чуткость. Сил, терпения, радости от успехов воспитанников.

Он рассказал также о воспитателе детского сада «Медвежонок» Марине Яровой, которая стала победителем регионального этапа конкурса «Я в педагогике нашел своё призвание» в номинации «Лучший воспитатель». Она разработала игровую методику обучения детей финансовой грамотности.