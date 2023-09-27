В Калуге опубликовали график строительства новых школ

Министерство образования и науки Калужской области вечером 26 сентября опубликовало примерный график строительства новых школ в нашем регионе. Большую их часть возведут в Калуге.

Завершаются работы по строительству школы на 1125 мест на улице Байконурской в Калуге и школы на 250 мест в селе Лопатино Тарусского района.

В 2023 году в Калуге начнется стройка школ на улице Комфортной на 806 мест и в микрорайоне Тайфун на 1125 мест.

В 2025-2026 годах планируется стройка школы на 300 мест в микрорайоне Мстихино.

С 1 сентября 2023 года начали работу новые школы на улице Ермоловской в Калуге (1300 мест) и микрорайоне «Заовражье» в Обнинске (1144 места).