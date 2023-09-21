Стало известно, кто представит Калужскую область на конкурсе «Воспитатель года России 2023»

С 23 по 27 сентября в Волгограде пройдет финал конкурса Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2023». Наш регион на нем представит Марина Яровая из детского сада «Медвежонок» на улице Пригородной в Калуге. Об этом сообщили в министерстве образования и науки Калужской области.

В финал со всей страны попали 62 воспитателя, восемь музыкальных руководителей, семь инструкторов по физкультуре, семь учителей-логопедов, три старших воспитателя, учитель-дефектолог и педагог допобразования.

При этом 70 участников – из городов, а 19 – из сел.

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