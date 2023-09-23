Калужане просят построить новую школу на Ольговке

На днях наша читательница пожаловалась на переполненность школ в микрорайоне Ольговка. Она предложила построить там новое учебное заведение.

На эту публикацию отреагировали в министерстве образования и науки Калужской области.

- Пока там есть три школы: 1, 16 и 25, - отметили в Минобре. - Не все из них работают на максимальную вместимость, поэтому проектов по строительству нового здания пока, к сожалению, нет, но мы ежемесячно анализируем потребность в открытии школы, чтобы при необходимости оперативно запланировать стройку.

По информации министерства, в школе №1 есть места для приема детей.

- В целом мы анализируем возможность строительства школы и в этом районе, но пока разработанных проектов, к сожалению, нет, - говорится в разъяснении чиновников.

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