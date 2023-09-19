В Калужской области отремонтируют школу в селе Ильинское

В следующем году в селе Ильинское Малоярославецкого района начнется ремонт школы имени Подольских курсантов. Об этом по итогам личного приема граждан во вторник, 18 сентября, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Школа небольшая, но с вековой историей, серьезными достижениями и крепкими патриотическими традициями, - отметил он. - Носит имя Подольских курсантов. Здание школы 60-х годов постройки. С тех пор толком не ремонтировалось. Жители села обратились с просьбой сделать в школе капремонт. Объем работ предстоит большой. Будем приводить школу в порядок поэтапно.

В следующем году запланирован капремонт кровли, фундамента и фасада, замена окон. А в 2025 году сделают инженерные коммуникации и внутреннюю отделку.

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