Что сейчас творится на месте строительства новой школы в Калуге

В Калуге на улице Байконкурской продолжается строительство новой школы. Свежие фото в понедельник, 18 сентября, опубликовал министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев.

- Это будет школа с инженерно-технологическим уклоном, - отметил Аникеев. - В здании есть актовый и спортивные залы, на улице – большой стадион с футбольным полем. Работы идут очень интенсивно: на территории около 100 строителей, работает башенный кран, по участку разъезжают КамАЗы.

Школа рассчитана на 1125 учеников. Она должна открыться в 2024 году.

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