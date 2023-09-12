Калужские школьники проголосовали против отмены ЕГЭ

Во вторник, 12 сентября, ученики старших классов лицея №9 Калуги побывали в Совете Федерации в Москве. Подробности об этом визите рассказал сенатор от Калужской области Анатолий Артамонов.

Для школьников провели экскурсию. Потом они общались с Артамоновым в одном из официальных залов.

- Постарался объяснить, как работают законодатели, как появляются новые законы и как они принимаются на пленарных заседаниях при помощи голосования, - отметил сенатор. - С ребятами мы тоже проголосовали. Я попросил поднять руки тех, кто за ЕГЭ и против его отмены. Подняли почти все. Рад результатам этого голосования, потому что я тоже поддерживаю эту форму экзамена.

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