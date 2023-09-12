Школы Калужской области за два года переведут на безналичный расчет за питание

В Калужской области за два года планируется перевести все школы на безналичный расчет за питание детей. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщили в министерстве образования и науки региона.

Комментарий Минобра появился после жалобы калужанки, которая рассказала, что неудобно каждый раз носить наличные деньги.

- Пока такая возможность есть в Обнинске, в отдельных школах Калуги, но планируем охватить этим ресурсом все районы в ближайшие два года, - пояснили в министерстве.

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