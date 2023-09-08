Стало известно, когда в калужских школах заработает электронный дневник

С начала учебного года в Калужской области прошла уже неделя, однако родители в соцсетях продолжают жаловаться на неработающий электронный дневник.

В пятницу, 8 сентября, ситуацию нам прокомментировали в министерстве образования и науки Калужской области.

- Сейчас фиксируются сбои, но на следующей неделе работа электронного журнала должна быть восстановлена, - подчеркнули в министерстве.

Пока учителя пересылают задания в родительских чатах.

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