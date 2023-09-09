Стало известно, когда начнется строительство новой школы на Тайфуне в Калуге

На прошлой неделе в Калуге открылась новая школа на улице Ермоловской. После этого в соцсетях начали появляться комментарии жителей микрорайона Тайфун. Которые ждут школу уже много лет.
- Почему не начато строительство школы на Тайфуне? – спрашивает местный житель. - Это уже вопрос от тех детей, которые уже 40 лет как просят построить эту школу, и у этих детей уже дети теперь ждут эту долгожданную, эфемерную школу! Которую по обещаниям вот-вот скоро построим, да все никак.
На обращение отреагировали в министерстве образования и науки Калужской области. Там заверили, что работы ведутся.
- В районе клиники имени А.Е.Лифшица планируется стройка новой школы, которая охватит микрорайон Тайфун, - пояснили в министерстве. - Сейчас идет подготовка территории для строительства: снесены заброшенные постройки, идет опиловка деревьев. В течение осени начнется возведение здания на 1125 мест, строительные работы завершатся к концу следующего года.
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