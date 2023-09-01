В Калуге открылась новая школа №46

В пятницу, 1 сентября, в Калуге открылось новое здание школы №46 на улице Ермоловской. Фото опубликовал губернатор Владислав Шапша.

- В холле нового здания 46-й школы Калуги красивые рисунки: узнаваемые виды областной столицы, космическая тема. Разработал эскизы и нарисовал их учитель биологии Юрий Владимирович Шелдагаев, - отметил глава региона. - Вот уж правда: талантливый человек талантлив во всем. Ученики Юрия Владимировича участвуют во Всероссийских олимпиадах. Теперь у ребят в этой школе будет больше возможностей для развития и успехов.

Новая школа рассчитана на 1300 учеников.

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