Юрий Моисеев поздравил калужан с Днем знаний

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев в пятницу, 1 сентября, опубликовал поздравление с Днем знаний.

- Уважаемые педагоги, школьники и студенты!

От имени депутатов Городской Думы поздравляю вас с Днем знаний!

Это волнующий, светлый праздник, полный ожиданий и надежд, начало большого пути к знаниям и новым удивительным открытиям.

Дорогие преподаватели! Ваша работа не знает перемен и выходных. Она требует профессионализма, полной эмоциональной отдачи, бесконечного терпения. В этот день мы вспоминаем своих первых учителей, благодарим их за огромное терпение, внимание, чуткость и любовь к детям. Ваш опыт, знания, доброта остаются с нами на всю жизнь.

Желаю всем учащимся отличных оценок. Пусть вам будет легко и интересно учиться, а ваши успехи станут предметом гордости родителей и учителей. Всем педагогам – оптимизма, энергии, новых профессиональных побед и плодотворной работы.

С праздником! С Днем знаний!

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