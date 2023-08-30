В школы Калуги 1 сентября пойдут 65 тысяч детей

Новый учебный год в школах Калуги начнут 65 тысяч учеников. Такие данные в среду, 30 августа, опубликовал городской голова Дмитрий Денисов.

Для детей закупили 91 тысячу учебников.

1 сентября также откроется новая школа в микрорайоне Кубяка.

- Школа современная, в ней и библиотечный центр с IT-зоной, и современное мультимедийное оборудование, удобные кабинеты, три спортзала и благоустроенная территория для активных занятий спортом, - заявил Денисов. - Уверен, школьники будут довольны.

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