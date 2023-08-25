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В День знаний пройдет ярмарка кружков и секций Калуги

Редакция
Опубликовано: 25.08.2023 09:15 0 388
В День знаний пройдет ярмарка кружков и секций Калуги

В пятницу, 1 сентября, Калуга отметит День знаний. Наш сайт и ТРЦ «Торговый квартал» в этот день решили устроить для учеников Калуги и их родителей необычное, но очень полезное мероприятие – «Ярмарка дополнительного образования для детей».

Сегодня в нашем городе открыто огромное количество кружков и секций на любой вкус и цвет. Но верно так же и то, что многие калужане попросту не знают о них.

И вот как раз с целью познакомить мам и пап учеников со всем этим разнообразием, мы совместно с «Торговым кварталом» собираем учреждения дополнительного образования в одном месте.

Здесь калужане смогут познакомиться со всем многообразием кружков, секций и школ города Калуги, задать интересующие вопросы и записать свое чадо на обучение.

Ярмарка пройдет на площадке ТРЦ «Торговый квартал», по адресу: улица Московская, 338а.

Мероприятие начнется в 12:00 и продлится до 16:00.

Приглашаем организации дополнительного образования Калуги - школы, студии, кружки - принять участие в ярмарке и рассказать о себе калужанам. 

Оставить заявку на участие и узнать подробности можно по телефону: +7 (4842) 79-04-54, добавочный 181

 

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Редакция
Опубликовано: 25.08.2023 09:15 0 388
Тэги: образование
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