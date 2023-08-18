В Калуге утром не ушла электричка на Москву

В пятницу утром к нам в чат-бот обратной связи в телеграм обратился калужанин Александр. Мужчина сообщил, что с вокзала Калуга-1 утром не ушла электричка на Москву.

— Сегодня со станции Калуга 1 не отправилась электричка на Москву в 7:32. Так же задерживается из Сухиничей. С чем это связано? Почему РЖД не предоставляет информацию по электричкам?

Мы направили запрос в РЖД, позже опубликуем комментарий.

Стало известно, что электричка на 9:04 тоже задерживается на неопределенный срок.

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