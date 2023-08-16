В Калужской области затянулся капремонт школы

В среду, 16 августа, прокуратура Износковского района рассказала о выдачи предостережения подрядчику, который затянул капремонт здания школы в Мятлево.

Прокуратура Износковского района проверила, как движется капремонт средней школы в поселке Мятлево. Оказалось, что срок окончания и сдачи работ по контракту может быть нарушен.

Чтобы предупредить нарушения, подрядчику объявлено предостережение. Своевременность выполнения работ по капремонту остается на контроле прокуратуры.

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