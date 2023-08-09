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В Калужской области появятся 19 медицинских классов и Медицинский предуниверсарий

Софья Фирсова, Фото: Владислав Шапша
Опубликовано: 09.08.2023 16:49 0 427
В Калужской области появятся 19 медицинских классов и Медицинский предуниверсарий

В среду, 9 августа, Калужская область подписала соглашение о сотрудничестве с Сеченовским Университетом, сообщил глава региона Владислав Шапша. Губернатор обсудил с ректором вуза Петром Глыбочко направления дальнейшей работы.

В регионе активно решается проблема нехватки медицинских кадров. В рамках сотрудничества будет создано 19 медицинских классов: в Сухиничском, Тарусском, Юхновском, Кировском, Хвастовичском, Дзержинском, Боровском, Бабынинском, Ульяновском районах, в Калуге и Обнинске. Девять таких классов уже успешно функционируют на территории региона.

На базе лицея №36 будет создан ресурсный центр - Медицинский предуниверсарий.

Обучение выходит на новую ступень, оно будет строиться в формате образовательного кластера «школа-вуз», - рассказал Шапша.

Ранняя профориентация, усиленная подготовка и погружение в профессию помогут выпускникам легче поступить в вузы и колледжи. 

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Софья Фирсова, Фото: Владислав Шапша
Опубликовано: 09.08.2023 16:49 0 427
Тэги: образование
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