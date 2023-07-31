В Калужской области не успели построить школу к учебному году
В селе Лопатино Тарусского района подрядчик не успеет к новому учебному году завершить строительство школы. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщили на планерке в правительстве региона.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша назвал это безобразием.
- И безответственный подрядчик – это не оправдание, - подчеркнул он.
Шапша поручил своему заместителю Ольге Ивановой и администрации района ежедневно контролировать ход работ и исполнение графиков.
Власти заявляют, что до конца года школа в Лопатино должна быть построена.
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