В Калужской области не успели построить школу к учебному году

В селе Лопатино Тарусского района подрядчик не успеет к новому учебному году завершить строительство школы. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщили на планерке в правительстве региона.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша назвал это безобразием.

- И безответственный подрядчик – это не оправдание, - подчеркнул он.

Шапша поручил своему заместителю Ольге Ивановой и администрации района ежедневно контролировать ход работ и исполнение графиков.

Власти заявляют, что до конца года школа в Лопатино должна быть построена.

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