Стали известны еще 5 школ, которые отремонтируют в Калужской области

В понедельник, 31 июля, министерство образования и науки Калужской области опубликовало список из пяти школ, капитальный ремонт которых намечен на 2024-2025 год.

В него попали:

Детчинская школа Малоярославецкого района,

Школа имени генерала Захаркина И.Г. города Кременки Жуковского района,

Школа № 1 города Жиздра,

Кудиновская школа Малоярославецкого района,

Бетлицкая школа Куйбышевского района.

- Список школ для ремонта только в 2024 году еще формируется, - подчеркнули в министерстве.

Напомним, в нынешнем году в регионе капремонт проходит в 19 школах.

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