Стали известны еще 5 школ, которые отремонтируют в Калужской области
В понедельник, 31 июля, министерство образования и науки Калужской области опубликовало список из пяти школ, капитальный ремонт которых намечен на 2024-2025 год.
В него попали:
- Детчинская школа Малоярославецкого района,
- Школа имени генерала Захаркина И.Г. города Кременки Жуковского района,
- Школа № 1 города Жиздра,
- Кудиновская школа Малоярославецкого района,
- Бетлицкая школа Куйбышевского района.
- Список школ для ремонта только в 2024 году еще формируется, - подчеркнули в министерстве.
Напомним, в нынешнем году в регионе капремонт проходит в 19 школах.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!