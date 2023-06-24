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В Калуге шествие выпускников началось от площади Победы

Владимир Андреев, фото и видео Софьи Фирсовой
Опубликовано: 24.06.2023 19:17 0 691
В Калуге шествие выпускников началось от площади Победы

По традиции, перед началом шествия, молодые люди отдали дань памяти погибшим за Родину воинам.

В этом году школы областного центра закончили 1612 одиннадцатиклассников.

Позади уроки и школьные экзамены, впереди у них целая жизнь.

 

 

После возложения цветов, колонна двинулась по улице Кирова.  

Некоторых в этом праздничном шествии поддерживали родители.

Все ребята немного волнуются.

- С праздником, дорогие наши выпускники, - написал на своей странице в соцсети городской голова Калуги Дмитрий Денисов. - Сегодня для вас начинается самое лучшее время. Впереди – много новых знакомств, открытий и побед. Пусть каждый из вас поступит в желанные вузы. А после обучения мы, конечно же, ждём вас обратно – в родную Калугу!

 

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Владимир Андреев, фото и видео Софьи Фирсовой
Опубликовано: 24.06.2023 19:17 0 691
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