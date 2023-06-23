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В Калуге еще семь школьниц сдали ЕГЭ на 100 баллов

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.06.2023 10:02 2 762
В Калуге еще семь школьниц сдали ЕГЭ на 100 баллов

На ЕГЭ по истории и обществознанию семь школьниц из Калуги получили по 100 баллов. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

Историю на отлично сдала Ксения Леонидова из школы №10.

По обществознанию 100 баллов получили Виктория Артемьева, Мария Жарова и Ольга Ючковская из школы №15, Ольга Вейсбрут из школы №10, Варвара Трушкова из школы №17 и Екатерина Горюнова из школы №26.

По физике максимальных баллов не было, но Мария Терехова из школы №23 набрала 99 баллов.

По математике, русскому языку и литературе в Калуге было шесть человек с максимальным результатом.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.06.2023 10:02 2 762
Тэги: образование школа егэ
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