В Калужской области 23 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов

Во вторник, 20 июня, ведущий специалист министерства образования Михаил Морозов рассказал о промежуточных результатах ЕГЭ в Калужском регионе. В этом году на 6 экзаменах 23 выпускника получили максимальный балл.

русский язык – 15 выпускников

химия – 2 выпускника

литература – 1 выпускник

профильная математика – 3 выпускника

физика – 1 выпускник

история – 1 выпускник

- Дети со всей области показывают достойный результат на ЕГЭ, ждем таких же высоких баллов на оставшихся экзаменах, - отметил Морозов.

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