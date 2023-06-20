В Калужской области 23 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов
Во вторник, 20 июня, ведущий специалист министерства образования Михаил Морозов рассказал о промежуточных результатах ЕГЭ в Калужском регионе. В этом году на 6 экзаменах 23 выпускника получили максимальный балл.
- русский язык – 15 выпускников
- химия – 2 выпускника
- литература – 1 выпускник
- профильная математика – 3 выпускника
- физика – 1 выпускник
- история – 1 выпускник
- Дети со всей области показывают достойный результат на ЕГЭ, ждем таких же высоких баллов на оставшихся экзаменах, - отметил Морозов.
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