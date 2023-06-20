В Калуге начали строить стадион рядом с новой школой

Во вторник, 20 июня, министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев поделился свежими фотографиями со стройки школы на улице Байконурской в Калуге.

- Началось возведение школьного стадиона, ведутся работы на этажах здания, - отметил Аникеев. - Обсудили дизайн-проект школы, который должен быть выполнен в инженерно-технологической эстетике. Именно такой профиль будет у этой школы. Очень важно создать в стенах школы педагогический дизайн, который будет помогать ученикам и педагогам в учебе.

Напомним, завершить строительство школы на 1125 мест планируется в декабре нынешнего года.

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