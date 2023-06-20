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В Калужской области издадут сборник «Слово о наставнике»

Софья Фирсова, Фото: министерство образования и науки Калужской области
Опубликовано: 20.06.2023 16:20 0 275
В Калужской области издадут сборник «Слово о наставнике»

Во вторник, 20 июня, министр образования Калужской области Александр Аникеев рассказал о создании сборника эссе об учителях Калужской области. 

Книгу можно будет прочитать уже в начале учебного года. Проект приурочен к Году педагога и наставника. 

Сборник содержит в себе коллективный портрет современного калужского учительства и педагогической среды региона. В повествовании будут представлены разные поколения учителей.

Мы попросили прокомментировать данное произведение помощника министра образования Михаила Морозова.

- Сборник будет состоять из 176 страниц. Все заметки приготовлены молодыми учителями, - отметил Морозов. - Начинающие педагоги сделали творческие зарисовки о наставниках, которые помогли им обрести уверенность в своих силах. Это будет не биографическое произведение, а личное отношение и благодарность к опытным учителям Калужской области.

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Софья Фирсова, Фото: министерство образования и науки Калужской области
Опубликовано: 20.06.2023 16:20 0 275
Тэги: образование общество
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