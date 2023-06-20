В Калужской области издадут сборник «Слово о наставнике»

Во вторник, 20 июня, министр образования Калужской области Александр Аникеев рассказал о создании сборника эссе об учителях Калужской области.

Книгу можно будет прочитать уже в начале учебного года. Проект приурочен к Году педагога и наставника.

Сборник содержит в себе коллективный портрет современного калужского учительства и педагогической среды региона. В повествовании будут представлены разные поколения учителей.

Мы попросили прокомментировать данное произведение помощника министра образования Михаила Морозова.

- Сборник будет состоять из 176 страниц. Все заметки приготовлены молодыми учителями, - отметил Морозов. - Начинающие педагоги сделали творческие зарисовки о наставниках, которые помогли им обрести уверенность в своих силах. Это будет не биографическое произведение, а личное отношение и благодарность к опытным учителям Калужской области.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.