В Калуге шесть выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

По результатам первых ЕГЭ в Калуге уже набралось шесть выпускников, получивших 100 баллов. Об этом во вторник, 20 июня, сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

Русский язык на максимум сдали Юлия Дулина, Никита Гончаров, Екатерина Дуленкова,

По математике 100 баллов получили Вячеслав Зенкин и Алена Кузнецова.

По литературе – Алина Мельникова.

Кроме того, по русскому языку результат от 90 до 100 баллов показали 136 выпускников.

От 90 до 100 баллов на ЕГЭ по профильной математике получили 12 человек.

По химии высокие баллы у 20 выпускников. По 99 баллов получили ученица школы №15 Ирина Прокудина и Алена Кузнецова из лицея №36.

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