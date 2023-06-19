Калужские выпускники сдают последний экзамен

В понедельник, 19 июня, министр образования Калужской области Александр Аникеев сообщил о завершении основного периода ЕГЭ.

Последние экзамены школьники сдадут 19 и 20 июня – они напишут информатику. Этот предмет стал очень популярным среди школьников региона за последние несколько лет.

- Всего в России на участие в ЕГЭ по информатике и ИКТ в эти дни зарегистрировано около 130 тысяч человек. В Калужской области информатику сдают 798 выпускников - это второе место по востребованности после обществознания, - отметил Аникеев.

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