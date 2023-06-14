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18 школьников из Калужской области сдали ЕГЭ на 100 баллов

Софья Фирсова, Фото: пресс-служба Рособрнадзора
Опубликовано: 14.06.2023 12:20 0 1646
18 школьников из Калужской области сдали ЕГЭ на 100 баллов

Выпускникам стали известны баллы по 5 предметам: география, литература, химия, русский язык и базовая математика. 18 школьников из Калуги и области показали высокий уровень подготовки и сдали экзамен на 100 баллов.

Наша редакция попросила прокомментировать помощника министра образования Калужской области Михаила Морозова данные промежуточные итоги.

- В Калужской области 15 стобальников по русскому языку, 1 по литературе и 2 стобальника по химии из Обнинска. Не может не радовать широкая география высоких результатов, ведь максимальный балл заработали дети не только из крупных школ областного центра, но и из достаточно маленьких субъектов региона, - отметил Морозов. Пока все идет стабильно. Ожидаем высоких результатов по всем предметам.

Также о результатах ЕГЭ по химии рассказала в своем Телеграм-канале глава администрации Обнинска Татьяна Леонова.

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Софья Фирсова, Фото: пресс-служба Рособрнадзора
Опубликовано: 14.06.2023 12:20 0 1646
Тэги: общество образование
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