Школьница из Калуги набрала 100 баллов на ЕГЭ по литературе

Ученице калужской школы №13 в микрорайоне «Веснушки» Алине Мельниковой удалось набрать 100 баллов на государственном экзамене по литературе. Она стала первой выпускницей из Калуги с максимальным результатом в этом году.

- Еще одна девушка сдала литературу на 96 баллов. По химии 20 выпускников сдали на 90+, максимальное количество баллов - 99 у двух выпускниц, - сообщили нам 13 июня в управлении образования.

Сегодня выпускники сдают ЕГЭ по биологии и иностранным языкам.

Многие школьники уже закончили писать экзамены и с нетерпением ждут результатов. Некоторым абитуриентам осталось сдать иностранный язык – 16 июня и 17 июня раздел «говорение» и информатику – 19 и 20 июня.

С подробным графиком публикации результатов можно ознакомиться на сайте.

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