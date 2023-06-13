Три школы Калужской области выиграли региональную «Лигу Знаний»

Представители физико-технической школы из Обнинска и две калужские школы №23 и №24 показали самый высокий результат на региональном этапе самого масштабного интеллектуального турнира страны «Лига Знаний: школы и колледжи», который прошел 10 июня на площадке Калужского госуниверситета им. К. Э. Циолковского, сообщили в минобрнауки Калужской области.

Теперь финалисты от 89 регионов страны встретятся на федеральном этапе в Москве в конце июня. Там все участники проверят свою эрудицию в истории России, науке и технологиях, культуре, искусстве и спорте.

Турнир для учащихся школ и колледжей стартовал 24 марта при поддержке Минпросвещения России

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