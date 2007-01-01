Афиша Обнинск
В Калуге опубликовали список улиц для перекрытия в День города

Городская администрация Калуги 21 августа опубликовала план временных ограничений движения транспорта в День города.
Ольга Володина
21.08, 10:26
Основные праздничные мероприятия запланированы на 30 августа, но перекрытия начнутся уже 23 числа.

Первые ограничения коснутся Яченской набережной. 23 августа с 8:00 до 19:00 будет полностью перекрыт участок от улицы Калуга-Бор до улицы Космонавта Волкова. Этот же участок, но только до Лаврентьевского переулка, закроют для транспорта днем 29 августа с 14:00 до 21:00.

Вечером 29 августа добавится еще одно мероприятие — традиционный ночной велопробег. Для обеспечения безопасности велосипедистов движение перекроют на нескольких центральных улицах:

·         с 22:30 до 23:30 – пл. Старый Торг;

·         с 22:30 до 23:30 – ул. Ленина (от пл. Старый Торг до ул. Кирова);

·         с 22:40 до 23:30 – ул. Кирова (от ул. Ленина до пл. Победы);

·         с 22:40 до 23:30 – пл. Победы;

·         с 22:50 до 23:40 – ул. Кирова (от пл. Победы до пл. Мира);

·         с 22:50 до 23:40 – пл. Мира (от ул. Кирова до ул. Гагарина);

·         с 22:50 до 23:40 – ул. Гагарина (от пл. Мира до ул. Академика Королева);

·         с 23:00 до 23:40 – ул. Академика Королева (от ул. Гагарина до ул. Пушкина);

·         с 23:00 до 23:50 – ул. Пушкина (от ул. Академика Королева до ул. Баженова);

·         с 23:00 до 23:50 – ул. Баженова (от ул. Пушкина до пл. Старый Торг).

В основной день празднования 30 августа перекроют:

·         с 8:00 до 23:00 - Театральную площадь,

·         с 5:00 до 14:00 – Яченскую набережную (от ул. Калуга-Бор до Лаврентьевского переулка)

·         с 7:00 до 14:00 – ул. Калуга-Бор (от ул. Гагарина до автодороги Москва – Бобруйск, включая развязку у моста).

