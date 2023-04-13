В Калуге открылся международный кинофестиваль «Циолковский»

Вечером в среду, 12 апреля, в Калуге открылся кинофестиваль «Циолковский». Церемония открытия длилась больше двух часов.

Фестиваль продлится до 16 апреля. В его программу вошли творческие работы из 18 стран. Зрители жюри посмотрят более 50 игровых, полнокупольных, документальных и анимационных фильмов. Демонстрации будут идти ежедневно до полуночи.

- В ходе кинофестиваля лучший фильм получит Гран-при «Циолковский», лучший режиссер фильма о космосе - Гран-при «Королев», лучший специалист по компьютерной графике или спецэффектам в картине - Гран-при «Клушанцев». Существует приз президента фестиваля, приз губернатора, приз Роскосмоса, - рассказал президент кинофестиваля Игорь Угольников.

Кроме кинопродукции, во время фестиваля пройдет много лекций, мастер-классов, творческих встреч с космонавтами, кинематографистами, учеными.

Подробнее о том, что покажут на фестивале, мы рассказывали здесь.

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