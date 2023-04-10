Первый снятый в космосе фильм не попал в программу фестиваля в Калуге

В среду, 12 апреля, в Калуге стартует традиционный фестиваль фильмов о космосе «Циолковский». В начале года губернатор Владислав Шапша по итогам встречи с президентом фестиваля Игорем Угольниковым рассказывал, что на фестивале может состояться предпремьерный показ нового фильма «Вызов», который частично был снят в космосе.

Однако в опубликованной на днях программе «Вызов» отсутствует.

- Насчет «Вызова» пока неизвестно, скорее всего, он не войдет в программу, - прокомментировали нам 10 апреля организаторы.

Премьера фильма по всей России запланирована на 20 апреля.

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