Green Apelsin и «Аффинаж» выступят на «Дикой Мяте»

Ближайший к Калуге крупный музыкальный фестиваль «Дикая Мята» пройдет в нынешнем году с 16 по 18 июня. За три дня в поселке Бунырево Тульской области, который расположен через Оку от тарусской деревни Левшино, запланировано 100 выступлений. В понедельник, 10 апреля, организаторы назвали новых участников.

Впервые на фестивале выступит якутская артистка Green Apelsin. Она поет о русалках, оборотнях и валькириях.

Также стало известно о приезде питерской группы «Аффинаж».

Ранее мы рассказывали, что на сцене в Бунырево выступят Леонид Агутин, The Hatters, Lumen, «Нейромонах Феофан», «Заточка» и другие исполнители.

В то же время на конкурс молодых музыкантов «Дикорастущая музыка» прислано более 1500 заявок на участие. Зрители и жюри в итоге отберут четырех исполнителей, которые смогут выступить на фестивале и записать композицию в студии.

Для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов и людей с инвалидностью начали продавать социальный билеты со скидкой в 50%. В интернете их можно купить до 5 июня. А в дни проведения фестиваля – в кассах.

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