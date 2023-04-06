Известный музыкальный фестиваль «Нашествие» впервые пройдет в Калужской области с 4 по 6 августа. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщили организаторы.

Музыканты и тысячи зрителей соберутся на поле в окрестностях деревни Митяево Боровского района. Она расположена у трассы А108 в 13 километрах от Балабаново.

Кто именно выступит на «Нашествии», пока не сообщается.

Самый дешевый билет на фестиваль в общую зону обойдется в 2300 рублей, в фан-зону – 4800 рублей, в VIP-зону – 10 500 рублей.

Самое дешевое место для проживания – 2800 рублей.

Парковка мотоцикла – 1800 рублей, автомобиля – 2100 рублей.

Предыдущий раз «Нашествие» проводился в 2019 году. После этого фестиваль отменяли из-за ковида.

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