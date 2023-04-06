Калуга Обнинск
Главная Новости Культура
Клиника года История Калуги Паводок Статьи

Фестиваль «Нашествие» впервые пройдет в Калужской области

Дмитрий Ивьев , Фото: сайт «Нашествия».
Опубликовано: 06.04.2023 09:33 3 3529
Фестиваль «Нашествие» впервые пройдет в Калужской области

Известный музыкальный фестиваль «Нашествие» впервые пройдет в Калужской области с 4 по 6 августа. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщили организаторы.

Музыканты и тысячи зрителей соберутся на поле в окрестностях деревни Митяево Боровского района. Она расположена у трассы А108 в 13 километрах от Балабаново.

Кто именно выступит на «Нашествии», пока не сообщается. 

Самый дешевый билет на фестиваль в общую зону обойдется в 2300 рублей, в фан-зону – 4800 рублей, в VIP-зону – 10 500 рублей. 

Самое дешевое место для проживания – 2800 рублей.

Парковка мотоцикла – 1800 рублей, автомобиля – 2100 рублей.

Предыдущий раз «Нашествие» проводился в 2019 году. После этого фестиваль отменяли из-за ковида.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев , Фото: сайт «Нашествия».
Опубликовано: 06.04.2023 09:33 3 3529
Тэги: культура
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 3 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников предложил собрать все парковые скульптуры Калуги советского периода в сквере Ленина и создать там парк советского периода. А что вы думаете по этому поводу? 
Всего проголосовало: 523
Новости партнеров
Можно ли кормить кошку без зубов сухим кормом?
Что включает в себя волейбольная форма
Чем выгодно сотрудничество с маркетинговым агентством

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru