В Калуге умерла актриса Эмилия Ленковская
В воскресенье, 2 апреля, в Калуге умерла актриса драматического театра Эмилия Ленковская. Об этом сообщили в администрации театра.
Она сыграла множество ролей на калужской сцене, начиная с 1988 года.
В последние годы Ленковская играла Августину в спектакле «Восемь любящих женщин», Софью Игнатьевну Турусину в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты», купчиху Белотелову в спектакле «Как Миша Бальзаминов за счастьем ходил».
- Актерская судьба Эмилии Ленковской складывалась успешно, впереди было много планов, но осуществиться им не позволила тяжелая болезнь, - говорится в сообщении театра.
Эмилия Ленковская в роли Августины в спектакле «Восемь любящих женщин».
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